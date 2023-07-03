Коронавирусом в ДНР за прошлую неделю заболели 20 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике за прошлую неделю выявили 20 случаев заболевания коронавирусом. Также с 27 июня по 03 июля выздоровели 48 человек. Об этом сообщает Минздрав ДНР.

- За неделю выявлено 59 случаев пневмоний. Из них госпитализирован 41 человек. Всего с 31 марта 2020 года по 09:00 03 июля 2023 года инфицированных COVID-19 на территории ДНР – 184 061, - рассказали в ведомстве.

Также специалисты отмечают, что в стационарных отделениях находится 73 человека. На амбулаторном лечении 23, летальных случаев в ДНР с 2020 года было 10 504. Выздоровели от коронавируса 156 147, а за прошедшую неделю – 48.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения региона сообщали, что с 20 по 26 июня коронавирусом в ДНР заболели 46 человек, а выздоровели всего 14 человек.

Кроме того, «Русская гуманитарная миссия» доставила медоборудование для новорожденных в Мариуполь. В медучреждение доставили многофункциональные кровати со специальными принадлежностями.

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