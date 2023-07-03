В Еленовке из-за обстрела ВСУ перебита линия электропередач (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Еленовка из реактивной системы залпового огня была перебита линия электропередач. Об этом сообщает мэр города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела пгт Еленовка были повреждены кровля и остекление в частных домах по улице Садовой. Также перебита линия электропередач 110 кВт и обесточено несколько улиц, - пишет глава города Донецка в своем телеграм-канале.

Напомним, что вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Еленовка в ДНР из реактивной системы залпового огня. По городу было выпущено 14 ракет. Украинские боевики нанесли удар из района населенного пункта Елизаветовка.

Кроме того, сначала суток ВСУ уже наносили удар по городу. Около 07:50 по населенному пункту было выпущено семь артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметров.

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