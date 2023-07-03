В МЧС ДНР сообщили, что за сутки в Республике ликвидировано 18 пожаров

За сутки в Республике ликвидировали 18 пожаров. Фото: МЧС ДНР

За прошлые сутки в Республике сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 18 пожаров. Однако в Мариуполе и Горловке при возгорании погибли мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального спасательного ведомства.

- 2 июля в Никитовском районе Горловки начался пожар в частном доме на улице Рылеева. В результате погибла женщина 1957 года рождения. Пожаром было уничтожено вещи и мебель. Специалисты выясняют причину возникновения пожара, - отмечают в ведомстве.

Второй случай произошел в Жовтневом районе Мариуполя. Возгорание началось на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Урицкого, где погиб мужчина. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, что сотрудники МЧС ДНР спасли двух детей и пожилую женщину при пожаре в Макеевке. Горела квартира на первом этаже пятиэтажки в квартале Химик Кировского района.

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