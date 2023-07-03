В ДНР более трех тысяч абонентов остались без света

В ДНР более трех тысяч абонентов остались без электроэнергии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На территории Донецкой Народной Республики остаются обесточенными 56 трансформаторных подстанций. Специалисты приступят к восстановлению, когда позволит обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- По состоянию на 7:00 3 июля на территории Донецкой Народной Республики осталось обесточено 56 трансформаторных подстанций, 3252 бытовых абонента, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики, включая Горловку, Донецк и Макеевку. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Украинские боевики в ходе очередного артиллерийского налета повредили четыре жилых домостроения в Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, на Донецком направлении противник совершил 23 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На Горловском — 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм. Всего ВСУ выпустили по Республике 328 боеприпасов.

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