Следственный комитет РФ будет расследовать ранение мирных жителей Горловки 2 июня

Сотрудники ведомства продолжают собирать доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей. Фото: пресс-служба СК РФ

Сотрудники Следственного комитета Росси будут расследовать факты ранения мирных жителей Донецкой Народной Республики 2 июля. Украинские боевики нанесли массированный удар по Никитовскому району Горловки, выпустив 19 ракет из реактивной системы залпового огня за два часа. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

— При обстреле вооруженными формированиями Украины города Горловки в ДНР ранения получили двое мирных жителей. Повреждены жилые дома, котельная и автомобиль. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР 328 различных боеприпасов. На донецком направлении зафиксировано 23 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм. Всего боевики 56 раз открыли огонь по Республике за сутки.

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