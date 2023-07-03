Сотрудник краеведческого музея Мариуполя продолжает поиск оставшихся артефактов

Сотрудник ищет экспонаты, но опасается, что они уже «осели» в частных коллекциях. Фото: ДАН

Хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин продолжает поиск экспонатов на пепелище. Он рассказал, что украинские боевики разграбили музей и вывезли редкие предметы, однако украсть коллекцию холодного оружия у них не вышло. Она сохранилась благодаря дореволюционному сейфу, который ВСУ не удалось вскрыть. Об этом сотрудник музея рассказал РИА Новости.

— Этот сейф, старинный дореволюционный, его открыть (украинские военные) не смогли. И он после пожара упал лицом вниз. Уже потом нам помогли люди. К нам приходили, помогали книги переносить из музея, из одного здания в другое. Мы перевернули (старинный сейф) и достали оттуда оружие, которое там хранилось. Холодное. В печальном состоянии. Будем реставрировать, — отметил Ладкин.

Сотрудник краеведческого мариупольского музея подчеркнул, что украинские боевики разграбили музейное хранилище в марте 2022 года. Открыть старинный сейф им не удалось, поэтому коллекция не была украдена и не сгорела на пожаре. Сейчас Ладкин продолжает поиск оставшихся на пепелище артефактов. Он добавил, что не может найти редкие экспонаты и предрек, что все они были украдены украинскими военными и рано или поздно «всплывут» на серых аукционах, либо в частных коллекциях.

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