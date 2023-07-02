Лучших сотрудников порта в Мариуполе наградили грамотами в профессиональный праздник

Сотрудники порта помогают восстанавливать и развивать торговый и транспортный узел. Фото: Минтранспорта ДНР

В День работника морского и речного флота вице-премьер Дмитрий Бердников и замминистра транспорта Сергей Логвин поздравили сотрудников Мариупольского морского порта. Они назвали работу моряков подвигом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— Сегодня Правительство нашей страны во главе с Президентом уделяет огромное внимание не просто восстановлению Донецкой Народной Республики, города Мариуполя, но и развитию транспортной и водной инфраструктуры, —отметил Бердников. — Разрабатываются очень серьезные программы, связанные с развитием грузовой базы и всей портовой инфраструктуры. Вы стоите на острие очень серьезных и важных задач. Убежден, совместно мы обязательно с ними справимся.

Лучшим сотрудникам мариупольского порта вручили почетные грамоты.

Глава Правительства ДНР Евгений Солнцев подчеркнул, что водный транспорт всегда играл важнейшую роль в социально-экономическом развитии Донбасса.

— Перед работниками флота стоят новые масштабные задачи — активное участие в реализации проекта по восстановлению нашего региона, модернизация портового хозяйства, увеличение пропускной способности, обеспечение безопасности и качества морских перевозок, — добавил Солнцев.

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