Количество пострадавших в Горловке возросло до двух

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя — мужчина и женщина. Военные эксперты зафиксированы повреждения жилых домов по четырем адресам. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Шашурина ранен мужчина 1962 и женщина 1961 годов рождения. Зафиксированы повреждения частных и многоквартирных жилых домов на улицах Шашурина, Власенко и Комарова. Также повреждено здание котельной №121 и легковой автомобиль, — отметили в СЦКК.

Напомним, что за два часа украинские боевики выпустили по Никитовскому району 19 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в населенных пунктах Нелеповка и Леонидовка.

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