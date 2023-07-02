Мэр Приходько: ВСУ ранили мирную жительницу Горловки

Еще один мирны житель Республики пострадал при обстреле ВСУ мирных городов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава администрации Горловки заявил, что в результате обстрела Никитовского района ранение получила одна мирная жительница. Повреждения получили жилые дома, легковой автомобиль и котельная. Об этом Иван Приходько сообщил в своем телеграм-канале.

— В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка. Также поврежден дом на улице Комарова, котельная № 121 и легковой автомобиль, — отметил мэр.

Напомним, что украинские боевики выпустили по Никитовскому району 19 ракет из реактивной системы залпового огня за два часа. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в Леонидовке и Нелеповке.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили свыше двухсот боеприпасов по Донецкой Народной Республике. Под огнем оказались пять населенных пунктов, в том числе Горловка, Ясиноватая и Донецк.

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