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НовостиПолитика2 июля 2023 18:35

Мэр Приходько: ВСУ ранили мирную жительницу Горловки

Город подвергся обстрелу из РСЗО
Виктория ПОДАРОВА
Еще один мирны житель Республики пострадал при обстреле ВСУ мирных городов

Еще один мирны житель Республики пострадал при обстреле ВСУ мирных городов

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава администрации Горловки заявил, что в результате обстрела Никитовского района ранение получила одна мирная жительница. Повреждения получили жилые дома, легковой автомобиль и котельная. Об этом Иван Приходько сообщил в своем телеграм-канале.

— В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка. Также поврежден дом на улице Комарова, котельная № 121 и легковой автомобиль, — отметил мэр.

Напомним, что украинские боевики выпустили по Никитовскому району 19 ракет из реактивной системы залпового огня за два часа. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в Леонидовке и Нелеповке.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили свыше двухсот боеприпасов по Донецкой Народной Республике. Под огнем оказались пять населенных пунктов, в том числе Горловка, Ясиноватая и Донецк.

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