ВСУ выпустили 19 ракет из РСЗО по Горловке за два часа

Сведения о последствиях обстрела уточняются (архивное фото). Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Горловке из реактивной системы залпового огня. По Никитовскому району было выпущено 19 ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:30 зафиксирован обстрел Никитовского района с позиций боевиков, расположенных в Леонидовке. ВСУ выпустили по району 12 ракет из РСЗО, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты добавили, что в 20:30 по району было выпущено еще семь ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций украинских боевиков в Нелеповке.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по селу Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки, выпустив восемь ракет из РСЗО. Город также находится под артиллерийским огнем с 14:30.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке обстрелом ВСУ повреждена инфраструктура шахты имени Засядько

Пострадала кровля автомобильного ангара предприятия, а также четыре автобуса и два автомобиля (подробнее)