В Донецке ремонтируют дороги в четырех районах

В Республике ремонтируют дороги, остановки и мосты. Фото: Минтранс РФ

В Донецке продолжает восстановление автомобильных дорог, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны украинских боевиков. Сейчас специалисты обновляют дороги в Калининском, Киевском, Кировском и Буденновском районах города. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— Проводятся работы по проспекту Красногвардейскому в Калининском районе, улице Челюскинцев в Киевском районе, проспекту Семашко и улице Узловой в Кировском районе. Идет ремонт дорог частного сектора в Буденновском районе, — заявил градоначальник. —Ручная и механизированная уборка, а также текущий ремонт автодорог, содержание светофоров, остановочных павильонов, мостов и путепроводов, покос сорных трав, отсыпка улиц частного сектора выполняются согласно плану.

Алексей Кулемзин подчеркнул, что содержание и ремонт дорожной сети столицы Республики выполняются в полном объеме исходя из обстановки и численного состава рабочих групп.

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