Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили обстрел ВСУ Донецка 1 июня из РСЗО «Град»

Специалисты уточнили направление огня и применяемое вооружение. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК Донецкой Народной Республики подтвердили обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ 1 июля из реактивной системы залпового огня «Град». Повреждения получила инфраструктура шахты. Засядько. Жертв, к счастью, удалось избежать. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенном пункте Нейталово, из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Зона ответственности 10 отдельный мотопехотный батальон (командир – Сидорин Виктор Алексеевич) и 59 отдельной мотопехотной бригады (командир - Сухаревский Вадим Олегович), — отметили в ведомстве.

В результате обстрела 1 июля зафиксированы повреждения автобусного ангара на территории шахты.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики выпустили по Горловке восемь ракет из РСЗО

Под огнем оказался поселок Озеряновка (подробнее)