Украинские боевики выпустили по Горловке восемь ракет из РСЗО

Сведение о последствиях обстрелов продолжают поступать (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины выпустили восемь ракет из РСЗО по поселку Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 13:25 зафиксирован обстрел населенного пункта Озеряновка с позиций украинских боевиков, расположенных в Нелеповке. ВСУ выпустили по Горловке восемь ракет из реактивной системы залпового огня, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка с применением артиллерии. ВСУ выпустили по городу 16 снарядов натовского калибра.

За сутки боевики 36 раз открывали огонь по Республике, выпустив 215 различных снарядов. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Повреждено 19 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

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