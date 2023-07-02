В Мариуполе наблюдаются неполадки со связью

Связь восстановят в ближайшее время. Фото: «Феникс»

Специалисты мобильного оператора «Феникс» приступили к ремонтным работам в Мариуполе. Сейчас в городе наблюдается деградация сервисов мобильной связи. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

— Ввиду повреждений на волоконно-оптических линиях связи, наблюдается деградация сервисов мобильной связи на территории Мариуполя. Специалисты профильных служб уже работают над решением этой проблемы, — отметили в «Фениксе».

В пресс-службе оператора добавили, что предоставление услуг восстановят после завершения ремонтно-восстановительных работ.

В компании добавили, что ранее специалисты модернизировали и установили новое оборудование в девяти населенных пунктах региона.

— Мероприятия по уплотнению покрытия сети проведены в Торезе, Докучаевске, Горловке, Шахтерске, Донецке, Ларино, Садовом, Благодатном и Орлово-Ивановке. Вещание базовых станций осуществляется в стандартах 3 и 4G, — отметили в пресс-службе.

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