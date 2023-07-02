СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку за полтора часа

Боевики продолжают открывать огонь по мирным кварталам Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 16 артиллерийских снарядов за полтора часа со своих позиций, расположенных в Нетайлово. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 09:30 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Боевики обстреляли район с позиций, расположенных в Нетайлово, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

Обстрел района возобновился в 10:30 и 11:00. Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку еще 11 артиллерийских снарядов натовского калибра. Всего за полтора часа боевики три раза открыли огонь по Донецку.

Напомним, что за сутки ВСУ ранили двух мирных жителей в Киевском районе Донецка, повредили 19 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

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