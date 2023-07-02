Минпромторг ДНР: Торговые сети региона развиваются, несмотря на обстрелы ВСУ

Торговые сети ДНР расширяют ассортимент, несмотря на ежедневные обстрелы ВСУ. Фото: ДАН

Торговые сети Донецкой Народной Республики продолжают развиваться и расширять ассортимент товаров, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала замминистра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина.

— У нас отрасль торговли — одна из правофланговых, которая развивается, несмотря на прямое уничтожение магазинов. Гипермаркет «Галактика» сгорел в результате прямого попадания, „Молоко“ и очень много магазинов и сетевых, и шаговой доступности, у которых были прямые попадания и полное уничтожение, восстанавливаются — несмотря на все риски, бизнес открывает новые объекты, — отметила Козина.

Замминистра подчеркнула, что сети продолжают расширять торговый ассортимент.

Напомним, что ранее в ДНР открылись магазины российских торговых сетей, например, кондитерский магазин «Аленка». Первый супермаркет появился в Донецке в октябре 2022 года, а в мае российский производитель кондитерских изделий открыл торговую точку в Мариуполе.

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