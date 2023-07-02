При координации Минстроя РФ в ДНР отремонтировали 120 детских садов

Ранее новый детски сад открылся в ЖК «Невский» в Мариуполе. Фото: ВСК Минобороны РФ

При координации Минстроя РФ в Донецкой Народной Республике и других новых регионах Россси продолжается восстановление детских садов. На строительных площадках работают свыше 38 тысяч специалистов, задействовано 4 965 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

— При координации Минстроя России продолжается масштабная работа по восстановлению образовательных учреждений в новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации. В восстановительных работах принимают участие регионы всей России. Особенно активно в рамках шефской помощи сегодня участвуют 84 субъекта РФ, — отметили в Минстрое.

В пресс-службе министерства добавили, что в ДНР восстановлено 120 детских дошкольных образовательных учреждений, еще 55 детских садов восстановили в ЛНР, семь — в Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, что в Мариуполе к 1 сентября подготовят 24 школы и 22 детских сада.

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