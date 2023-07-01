В Мариуполе жители одной из центральных многоэтажек ждут помощи от властей

Жильцов пострадавшей высотки интересует дальнейшая судьба их дома. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе жители одной из центральных многоэтажек обратились к городским властям с просьбой выяснить дальнейшую судьбу их дома. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который провел личный прием граждан.

Он отметил, что обращения горожан в основном касались восстановления и ремонта многоквартирных и частных домов, выделения стройматериалов, а также получения компенсации за утраченное имущество и жилье. Однако были среди вопросов были и такие, которые требуют более детального рассмотрения.

- Например, жители одной из центральных многоэтажек обратились с просьбой выяснить, почему подрядчик, выполнив демонтаж одного из подъездов, так и не приступил к работам по его восстановлению. Профильным службам дал поручение связаться со строительной компанией и разобраться в ситуации на месте, - рассказал градоначальник.

По словам Моргуна, ему принципиально важно оказать возможную помощь каждому из обратившихся горожан. Для этих целей в городе и была создана общественная приемная партии «Единая Россия».

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