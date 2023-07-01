Проблема с графиком движения городского транспорта в Мариуполе связана с нехваткой водителей

По просьбам мариупольцев существующие маршруты пересмотрят. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе по-прежнему ощущается острая нехватка водителей. Из-за этого возникают проблемы с движением городского транспорта. Об этом заявил мэр города Олег Моргун во время недавней прямой линии с жителями.

- Проблема с графиком движения городского транспорта связана с нехваткой водителей. Количество автобусов достаточное, - отметил градоначальник.

По просьбам мариупольцев существующие маршруты будут пересмотрены.

- Продление маршрута №18 будет проработано. Также рассмотрим возможность изменения маршрута №19, чтобы он останавливался возле школы, - заверил мэр.

Напомним, в Мариуполе работают над увеличением количества автобусов на маршрутах. В городе хватает подвижного состава, однако многие машины не выходят на линии по причине нехватки водителей. Сейчас местное автотранспортное предприятие набирает людей в штат.

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