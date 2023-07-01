Российские военные нанесли удары по пунктам управления украинской ОТГ «Донецк»

Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования Фото: Александр КОЦ

Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам управления украинской оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что назначенных целей удалось достичь - командные пункты противника были уничтожены.

- Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что за прошедшие сутки противник предпринимал попытки продвинуться на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, однако безуспешно. В ДНР «Южная» группировка войск отразила пятнадцать атак ВСУ под Белогоровкой, Артемовском, Первомайским, Ласточкино, Водяным и Веселым, в том время как группировка «Восток» отбила две атаки у Старомайорского. Среди успехов российских сил значатся также уничтожение склада боеприпасов у Выемки и пресечение деятельности украинских диверсантов в районе Торского.

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