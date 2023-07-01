В ДНР заявили, что ВСУ письменно расписались в умении воевать только против мирных жителей Донбасса

Украинские боевики продолжают использовать западное вооружение для ударов по мирным жителям Донбасса. Фото: УНМ ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ письменно подтвердили свое умение воевать только против мирных жителей Донбасса. Управление Народной милиции Республики обнародовало в своем телеграм-канале видеозапись, где показало найденные на месте обстрела фрагменты ракеты HARM, которую украинские военные выпустили сегодня по Ленинскому району Донецка.

- Украинские боевики письменно подтвердили, что умеют воевать только против мирных жителей, - прокомментировали в оборонном ведомстве региона надпись, оставленную на ракете украинскими боевиками.

В Народной милиции ДНР отметили, что украинские войска продолжают использовать западные образцы вооружения для ударов по мирным жителям.

- В результате очередного такого обстрела повреждения получили дома в Ленинском районе Донецка, на улицах Куйбышева, Прокатчиков, Тушинской. Так же осколками посекло припаркованные рядом автомобили. К счастью обошлось без жертв среди мирного населения, - рассказали военные.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле Ленинского района Донецка было повреждено остекление в 13 многоквартирных домах

Под прицельным огнем ВСУ оказалась улица Куйбышева (подробнее)