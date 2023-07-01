При обстреле Ленинского района Донецка было повреждено остекление в 13 многоквартирных домах

Последствия обстрела Ленинского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

При обстреле Ленинского района Донецка украинскими войсками было повреждено остекление 13 многоквартирных домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в эпицентре удара оказалась улица Куйбышева.

- По уточненной информации, во время обстрела Ленинского района повреждено остекление в 13 многоквартирных домах по улице Куйбышева, - проинформировал мэр.

Напомним, утром 1 июля украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM по Ленинскому району Донецка. Ранее про обстрел сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что были повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобиль и линии электропередачи.

- В многоквартирном доме по улице Куйбышева нарушено остекление, возле дома поврежден автомобиль; в частных домах по улице Прокатчиков повреждены остекление, стена, шифер; в частных домах по улице Тушинской оборваны электропровода, повреждено остекление, - заявил градоначальник.

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