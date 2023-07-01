В Донецке график подачи воды расширят до одного раза в два дня

После увеличения мощности работы нового водовода в городе перейдут на подачу воды один раз в два дня. Фото: Минстрой ДНР

В ближайшие сутки график подачи воды в Донецк будет расширен. Воду начнут подавать в тестовом режиме по одному разу в два дня. Об этом сообщил ДАН главный инженер ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый.

Он уточнил, что такие же изменения коснутся и Макеевки.

- Сейчас будем пробовать переходить на график подачи воды раз в два дня. Пока это тестовый режим, изменения коснутся прежде всего Донецка и Макеевки, - заявил Мокрый.

По словам главного инженера предприятия, уровень подачи воды в регион по новому трубопроводу из Дона уже увеличен до 100 тысяч кубических метров в сутки. Если объемы не снизятся, то новый график сохранят.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР с июля планируют перейти на подачу воды один раз в два дня. Новый водовод из реки Дон должен заработать наполовину от проектной мощности.

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