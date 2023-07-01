Денис Пушилин поздравил ветеранов боевых действий, назвав их примером для россиян

Традиционно 1 июля в России чествуют ветеранов боевых действий

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в памятный день обратился к ветеранам боевых действий. Он отметил, что их мужество и преданность Отчизне, доблесть и самопожертвование стали примером для многих поколений россиян.

Глава региона напомнил, что в этот день, 1 июля, в России чествуют всех, кто самоотверженно исполнял свой воинский долг перед Родиной и кто с честью выполнял боевые задачи в самых горячих точках.

- В этот день мы вспоминаем каждого ветерана боевых действий и разделяем боль утраты по тем, кто не вернулся из боя, гордимся их подвигами, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Лидер ДНР пожелал всем ветеранам здоровья, благополучия и гордости за тех, кто сегодня следует по их стопам и для кого они стали настоящим образцом служения Родине.

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