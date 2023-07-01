Вопрос открытия сервисного центра «БелАЗ» на территории ДНР пока не рассматривается

У России имеется достаточно возможностей для ремонта и содержания техники в регионе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белорусский автомобильный завод («БелАЗ») пока не планирует открывать свой сервисный центр на территории ДНР ввиду имеющихся у России возможностей ремонта и содержания техники. Такой комментарий предоставили ДАН в пресс-службе компании.

- Вопрос открытия сервисного центра ОАО «БелАЗ» на территории ДНР в настоящее время не рассматривается по причине того, что развитая в Российской Федерации ТПС позволяет осуществлять сервисное обслуживание на территории Республики и обеспечить полное сервисное сопровождение карьерной техники «БелАЗ» и поставку запасных частей, необходимых для ее бесперебойной работы, - пояснили там.

Напомним, ранее сообщалось, что «БелАЗ» готов наладить поставки карьерной техники и запчастей в ДНР на коммерческой основе. В апреле на заводе с рабочим визитом побывал врио Главы ДНР Денис Пушилин, который обсудил с представителями «БелАЗа» поставки техники и ремонт 45-тонных автомобилей, используемых сегодня в Республике.

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