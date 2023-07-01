В ДНР планируют создать центр по развитию туризма

В Республике будут осваивать новые туристические маршруты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике планируют создать центр развития туризма. Об этом заявил ДАН исполняющий обязанности министра спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов.

Он отметил, что по мере освобождения территорий региона в ходе СВО и присоединения к Российской Федерации перед ним открылось множество перспектив для развития туристической сферы. Так, к примеру, после возвращения под контроль Республики земель Азовского моря жителям снова стали доступны морские курорты, которые раньше пользовались у них популярностью.

- В отношении новых маршрутов, конечно, они будут появляться, в том числе, маршруты по таким знакомым объектам и местам, как завод шампанских вин, соляные шахты, меловые скалы, Клебан-бык и другие. Необходимо будет восстанавливать и запускать после стабилизации обстановки на территории нашей Республики. В этих целях министерство планирует создать центр развития туризма, который в том числе будет заниматься разработкой и организацией экскурсий по ДНР, - рассказал Мартынов.

Напомним, что до начала проведения СВО единственным морским курортом в ДНР оставался поселок Седово.

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