В ДНР сообщили о ранении 10 человек в Ясиноватой и ранее освобожденном Урожайном

Под прицельным огнем оказались четыре населенных пункта Республики. Фото (архив): ТГ/Приходько

Украинские войска за прошедшие сутки 28 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив в ее направлении 174 боеприпаса из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что были ранены десять мирных жителей.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц в Ясиноватой и ранее освобожденном Урожайном, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что за сутки под вражеским огнем оказались четыре населенных пункта Республики - Горловка, Ясиноватая, Донецк и Макеевка. Обстрелами повреждены 8 жилых домов в Ясиноватой, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ракетным ударом повредили здание администрации и больницу в Ясиноватой. При обстреле города пострадали также многоквартирные и частные жилые дома, возникли пожары.

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