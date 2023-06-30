Перинатальный центр в Донецке планируют открыть в декабре

Строительство центра идет с опережением графика. Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Перинатальный центр в Донецке строят с опережением графика. Его открытие запланировано на декабрь. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам заседания наблюдательного совета «Единого заказчика в сфере строительства».

— Могу сказать, что компания набрала очень хороший темп по реализации проектов, в том числе и в новых субъектах страны. За первое полугодие там ввели более 100 тыс. кв. м нового жилья, восстановили 579 объектов, а теплом обеспечены более 200 тыс. человек. Также радует опережение графика строительства одного из ключевых объектов — перинатального центра в Донецке. В декабре планируем его открытие, — отметил зампред Правительства России.

Напомним, что на территории будущего перинатального центра в Донецке завершили монолитные работы в пищеблоке. Специалисты приступили к отделочным работам и устройству инженерных систем

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