Пожилой мужчина подорвался на ВОП в Великоновоселковском районе ДНР

Пожилой мужчина ранен в результате детонации взрывоопасного предмета Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В населенном пункте Урожайное (Великоновоселковский район) по Степной улице в результате детонации ВОП ранен мужчина 1965 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

Напомним, что за день в Республике ранения получили девять мирных жителей Ясиноватой. Вооруженные формирования открыли огонь по частному сектору, центру города и парку ДК «Железнодорожников». Повреждения получили жилые дома, а также здание городской администрации. Огонь велся из артиллерии и РСЗО.

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