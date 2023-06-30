Сенатор Никонорова: Комиссия по расследованию преступлений ВСУ против детей Донбасса продолжит сбор доказательств

Наталья Никонорова приняла участие в первом заседании парламентской комиссии. Фото: Никонорова/ТГ
Парламентская комиссия по расследованию преступлений против детей со стороны ВСУ продолжит сбор доказательств. Среди основных задач комиссии также глубокий анализ состава преступлений с точки зрения международного права и разработка норм по реабилитации несовершеннолетних. Об этом рассказала сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.
— «Сверили часы» и наметили задачи для дальнейшей работы Комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Впереди много работы, но вместе мы со всем справимся, — отметила сенатор.
Никонорова добавила, что комиссия будет заниматься доведением до широкой мировой общественности фактов жестокости Украины в отношении несовершеннолетних и содействием в справедливом наказании виновных.
Напомним, что в комиссию по расследованию преступлений ВСУ вошли депутаты разных фракций Госдумы. Совет Федерации РФ поддержал возбуждение парламентского расследования 21 июня.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выплату компенсаций на приобретение угля в ДНР продлят на два года
Эта мера поддержки очень важна для жителей региона (подробнее)