Мэр Мариуполя рассказал, куда обращаться по вопросам ремонта сгоревшего жилья

Власти города помогают отремонтировать дома тем, кто не может справиться с этим самостоятельно. Фото: Толстыкина/ТГ

Жители поврежденных домов в Мариуполя могут обращаться в районные администрации или специальные комиссии по вопросам восстановления жилья. Мэр Олег Моргун подчеркнул, что в первую очередь в Мариуполе восстанавливают дома социально незащищенных слов населения.

— Созданы комиссии, куда обращаются люди с просьбой восстановить дома. В первую очередь под восстановление идут дома социально незащищенных граждан, тех, кто не в состоянии выполнить ремонтные работы своими силами, — отметил градоначальник во время прямой линии.

Моргун подчеркнул, что с вопросами восстановления домов можно обращаться и в районные администрации.

— Если квартира выгорела или затекла, обращайтесь в наши районные администрации, мы точечно сможем помочь незащищенным группам населения. Наберем бригады через центр занятости, выполним ремонт при условии наличия у них стройматериалов, — добавил мэр.

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