Выплату компенсаций на приобретение угля в ДНР продлят на два года

Компенсации на приобретение угля жители ДНР будут получать еще два года. Фото: ДАН

Власти Донецкой Народной Республики продлят выплату компенсаций на приобретение твердого топлива на два года. Об этом по итогам рабочей встречи с сенатором РФ от ДНР Натальей Никоноровой заявил председатель Правительства Республики Евгений Солнцев.

— Такая мера поддержки, как компенсация на приобретение бытового угля, очень важна для жителей Республики. Поэтому Правительство считает необходимым продолжить ее оказывать ближайшие два года, — заявил премьер-министр.

Глава Правительства региона добавил, что на встрече также обсуждались вопросы работы общественного транспорта, увеличения штата водителей и количества транспорта, газификации частного сектора.

Напомним, что в Донецкой Народной Республики планируют запустить программу по газификации частного сектора, рассчитанную на три года. Власти уже создают компанию-оператора для этих целей.

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