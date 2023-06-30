В ДНР упразднена служба исполнения наказаний

Соответствующий указ подписал Врио Главы ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР подписал указ об упразднении государственной службы исполнения наказаний Минюста ДНР. Процедура ликвидации должна быть завершена не позднее 31 декабря 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Постановляю упразднить госслужбу исполнения наказаний министерства юстиции ДНР. Ликвидационной комиссии — уведомить сотрудников и работников о предстоящем увольнении, провести инвентаризацию имущества, закрепленного за службой исполнения наказаний. Завершить процедуру ликвидации не позднее 31 декабря 2023 года, — сказано в документе.

Указ Дениса Пушилина вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что ранее указом врио Главы Республики было упразднено министерство иностранных дел ДНР.

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