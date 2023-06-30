В ДНР планируют начать газификацию частного сектора

Программа газификации ДНР рассчитана на три года. Фото: gasfoto.ru

В Донецкой Народной Республике планируют запустить программу по газификации частного сектора. Об этом рассказал председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев в ходе рабочей встречи с сенатором РФ от ДНР Натальей Никоноровой.

— Планируем запустить программу по газификации частного сектора ДНР, которая рассчитана на 3 года. Уже создается компания-оператор, — заявил премьер-министр.

Солнцев добавил, что власти Республики также планируют увеличивать подвижной состав и штат водителей, прорабатывать новые социальные маршруты. Это поможет уже к концу 2023 года сделать передвижения жителей региона более комфортными.

Напомним, что в Торезе к центральному газоснабжению подключат два десятка многоквартирных домов, в которых ранее было только печное отопление. Планируется также частичная газификация домов частного сектора южной и центральной группы города.

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