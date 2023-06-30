Еще четыре МФЦ откроются в Мариуполе этим летом

Открытие дополнительных МФЦ позволит жителям быстрее и удобнее получать различные госуслуги. Фото: МФЦ ЛНР

В августе в Мариуполе откроются еще четыре Многофункциональных центра. Власти приморского города прорабатывают возможность открытия и дополнительных отделений банка. Об этом рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун в ходе прямой линии.

— В августе открывается еще четыре МФЦ, где будут стоять банкоматы. Банкоматы разместят по городу, — отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в городе планируют открыть дополнительные отделения банка.

— Решается вопросы об открытии дополнительных отделений банка, которые позволят оказывать услугу полноценно и не создавать очередей, — добавил глава городской администрации.

Напомним, что сейчас в Мариуполе работают два МФЦ, еще по одному отделению открыты в Володарском и Мангушском районах. МФЦ отказывают 36 услуг, среди самых популярных — получение российского паспорта, оформление ИНН, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования.

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