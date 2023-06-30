Денис Пушилин назвал открытие новой лавы в ДНР героическим достижением

Врио Главы ДНР спустился в шахту и ответил на вопросы горянков о зарплате и инвесторах. Фото: кадр из видео Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики назвал открытие новой лавы на шахте в ДНР героическим трудовым достижением. Денис Пушилин спустился в шахту вместе с приемной комиссией, где ответил на вопросы горняков о зарплате, мобилизованных шахтерах и инвесторах.

— И в мирное время открытие новой лавы на шахте —праздник, а сегодня это действительно героическое трудовое достижение. Будет уголь — будет энергетическая безопасность Республики, будет продолжаться слава Донбасса как шахтерского края, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что новую лаву на шахте «Комсомолец Донбасса» строили восемь месяцев. Ее промышленные запасы оцениваются в 980 тысяч тонн угля, лава рассчитана на работу в течение 27 месяцев. В новом забое будут использовать отечественную технику, два новых ленточных конвейера для нее сделаны в Республике.

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