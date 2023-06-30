На шахте «Комсомолец Донбасса» в ДНР открыли новую лаву

Новая лава рассчитана на работу в течение 27 месяцев. Фото: Минугля и энергетики ДНР

В Донецкой Народной Республике на шахте «Комсомолец Донбасса» ввели к эксплуатацию новую лаву. Она рассчитана на работу в течение 27 месяцев. Об этом рассказала временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Восемь месяцев на шахте «Комсомолец Донбасса» строили новую лаву и сегодня ввели в эксплуатацию. Ее промышленные запасы оцениваются в 980 тыс. тонн угля, рассчитана на работу в течение 27 месяцев. Будет уголь – будет энергетическая безопасность Республики, будет продолжаться слава Донбасса как шахтерского края, — отметил глава региона.

Денис Пушилин отметил, что на новом забое будут использовать отечественную технику.

— Техника в новом забое отечественного производства, а два новых ленточных конвейера сделаны в Республике. Лава готова к работе, — подчеркнул врио Главы Республики.

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