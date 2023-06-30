Александр Бастрыкин провел совещание по работе Следственных комитетов в новых регионах России

На совещании были затронуты вопросы кадрового и материально-технического обеспечения СК в новых регионах. Фото: пресс-служба СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещания по вопросам работы СК в новых регионах России. Председателю было доложено о реализации социальных гарантий, установленных сотрудникам следственных управлений по ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— На совещании обсуждались вопросы материально-технического и финансового обеспечения указанных территориальных подразделений Следственного комитета, жилищного и медицинского обеспечения сотрудников. По итогам совещания председатель СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений и обозначил конкретные сроки их исполнения,— отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что отдельно главе ведомства было доложено о результатах работы по кадровому укомплектованию следственных управлений СК по регионам. Участники совещания обсудили проблемные вопросы и пути их решения.

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