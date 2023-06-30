Власти ДНР рассказали об особенностях аренды земли без торгов

Среди основных требований к арендаторам — отсутствие долгов и регистрация в ДНР. Фото: ДАН

Право на аренду земли без торгов в Донецкой Народной Республике имеют юридические лица, которые намерены вести на ней и отвечают ряду критериев. Среди них — регистрация в регионе и отсутствие долгов. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— Арендовать землю без торгов могут юридические лица, которые отвечают трем требованиям: зарегистрированы в ДНР или поставлены на учет местным налоговым органом; не находятся в процессе реорганизации или ликвидации, не являются банкротами, без приостановки деятельности, а также не имеют неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по законам РФ и ДНР, — отметили в пресс-службе.

В Администрации добавили, что приемом заявок на аренду государственных и муниципальных земель без торгов займется «Корпорация развития Донбасса». Учреждение также будет вести реестр земельных участков для инвестиционной деятельности.

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