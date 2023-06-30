МВД ДНР сообщило о случаях мошенничества с банковскими картами в регионе

Жителей ДНР предупредили о случаях обмана с банковскими картами. Фото: Пушилин/ТГ

Министерство внутренних дел ДНР сообщило о случаях мошенничества с банковскими картами в регионе. Незнакомцы звонят жителям и выясняют персональные данные, а также номера карт под предлогом перечисления денежной помощи.

— Пользователям звонят незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банка, и предлагают пройти социальный опрос о качестве обслуживания и предоставляемых услуг, после завершения которого обещают перечислить вознаграждение за «оказанную банку помощь», — отметили в пресс-службе ведомства. — Для перечисления денег мошенники выясняют у жертв номера их банковских карт и личные данные (фамилия, имя, отчество). После этого со счетов доверчивых граждан снимаются денежные средства.

В МВД добавили, что аналогичные случаи обмана происходят в соцсетях.

— Сотрудники полиции призывают граждан не сообщать незнакомцам личные данные и напоминают, что подобные попытки являются уловками мошенников, которые под разными предлогами пытаются получить информацию для хищения средств со счетов граждан, — подчеркнули в министерстве.

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