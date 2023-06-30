В Иловайске начнут ремонтировать лифты с 1 июля

Власти прорабатывают вопрос полной замены лифтов в Иловайске Фото: Александр ИВАНОВ

С 1 июля власти Иловайска подпишут договор с подрядной организацией, которая занимается ремонтом лифтов. После этого в городе начнется восстановление лифтового оборудования. Об этом рассказал глава городской администрации Руслан Дудников.

— В настоящее время найдена подрядная организация, с которой планируется подписать договор с 1 июля. После этого планируются ремонтные работы. На данные момент прорабатывается вопрос полной замены лифтов, — отметил градоначальник.

Напомним, что ранее вопрос ремонта лифтов и лифтового оборудования подняли власти Мариуполя. Мэр приморского города заявил, что сейчас специалисты проводят экспертную проверку работы лифтов. На данный момент 24 подъемных механизма уже заменены и запущены в работу, еще 14 нуждаются в полной замене. Ремонтом и восстановлением оборудования занимается подрядная организация из Санкт-Петербурга.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке с июля приступят к капитальному ремонту дорог

Работы охватят 35 улиц города (подробнее)