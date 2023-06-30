Филиал якутской офтальмологической больницы в Кировском принял первых пациентов

Филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское принял первых пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В филиале Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское принял первых пациентов. На прием за день записались почти 200 человек. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Команда опытных специалистов под руководством Ивана Луцкана принимает сегодня своих первых пациентов в филиале Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское, - написал в своем телеграм-канале премьер-министр ДНР.

Евгений Солнцев добавил, что за несколько месяцев якутские врачи сделали множество удачных операций для пациентов с заболеваниями глаз, а также провели более пяти тысяч консультаций. Поэтому ажиотаж в первый день приема был связан с их профессионализмом.

Напомним, что больнице Докучаевска подарили новый аппарат УЗИ, который имеет датчики, позволяющие провести обследование с высокой точностью. Данный прибор подарила Владимирская область и теперь медики смогут его использовать по назначению.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Русская гуманитарная миссия» доставила медоборудование для новорожденных в Мариуполь

В медучреждение доставили многофункциональные кровати со специальными принадлежностями (подробнее)