Филиал якутской офтальмологической больницы в Кировском принял первых пациентов

Филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское принял первых пациентов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В филиале Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское принял первых пациентов. На прием за день записались почти 200 человек. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.
- Команда опытных специалистов под руководством Ивана Луцкана принимает сегодня своих первых пациентов в филиале Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в городе Кировское, - написал в своем телеграм-канале премьер-министр ДНР.
Евгений Солнцев добавил, что за несколько месяцев якутские врачи сделали множество удачных операций для пациентов с заболеваниями глаз, а также провели более пяти тысяч консультаций. Поэтому ажиотаж в первый день приема был связан с их профессионализмом.
Напомним, что больнице Докучаевска подарили новый аппарат УЗИ, который имеет датчики, позволяющие провести обследование с высокой точностью. Данный прибор подарила Владимирская область и теперь медики смогут его использовать по назначению.
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