Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до девяти человек

Число раненных при обстреле Ясиноватой выросло до девяти человек
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой из реактивной системы залпового огня со стороны вооруженных формирований Украины выросло до девяти человек. Об этом сообщил глава города Дмитрий Шевченко.
- К сожалению, еще три человека получили ранения в результате обстрела фашистами города Ясиноватая. Общее количество раненых за сегодня - девять человек, - написал в своем телеграм-канале мэр города.
Напомним, ранее мэр города сообщал, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ в Ясиноватой было ранено шесть человек. Разрушения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города, больница. Также в населенном пункте было зафиксировано множество пожаров.
Кроме того, ВФУ продолжают наносить удары по городам ДНР. ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив десять снарядов из артиллерии.
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