В Горловке с июля приступят к капитальному ремонту дорог

Порядка 95% дорог в Горловке требуют капитального ремонта и восстановления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Горловке с начала июля приступят к капитальному ремонту дорог. Работы охватят 35 улиц и проспектов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- Со следующей недели мы начинаем фрезерование улицы Ленина, следующая по плану идет улица Горловской Дивизии, потом Минина, Пожарского - таких улиц всего 35 будет в этом году. Это полный капитальный ремонт, замена бордюрного камня, асфальта - как это положено, - заявил он.

По словам мэра, решению вопроса с ремонтом дорог в городе способствовали власти Донецкой Народной Республики и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В связи с ремонтными работами с понедельника в Горловке скорректируют график движения транспорта по улице Ленина.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке до конца года отремонтируют 12 дорог.

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