В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли 10 человек

В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли 10 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период с 23 по 29 июня погибли 10 мирных жителей. Также было ранено 18 человек, в том числе пять детей. Об этом сообщила Омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в ДНР от агрессии киевского режима погибли 204 мирных жителя, 728 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Напомним, что 30 июня в результате удара вооруженных формирований Украины ракетами из реактивной системы залпового огня по Ясиноватой было ранено шесть мирных жителей. Разрушения получили дома, администрация города и больница.

Кроме того, с 12:00 выпустили по населенным пунктам Республики 20 снарядов из артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали Горловка и Донецк. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: 28 июня при обстреле Кировского района Донецка ВСУ использовали РСЗО HIMARS

Украинские боевики использовали шрапнельные и осколочные ракеты (подробнее)