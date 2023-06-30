Более 11 миллиардов рублей выделят на обновление систем жилищно-коммунального хозяйства в ДНР

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства в Республике сильно изношена. Фото: МЧС ДНР

Более 11 миллиардов рублей потратят на обновление систем жилищно-коммунального хозяйства в Донецкой Народной Республике. Работы затронут восемь городов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Все мы знаем, насколько изношена у нас в Республике инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства - все сети требуют обновления, - подчеркнул он.

По словам Пушилина, в других регионах России прекрасно зарекомендовала себя программа инфраструктурных бюджетных кредитов. Теперь этот механизм используют и в ДНР.

- Донецкая Народная Республика получит 11,5 млрд рублей на 23 мероприятия по обновлению систем ЖКХ в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Мариуполе, Волновахе, Светлодарске и Мироновском, - заявил руководитель Республики.

Пушилин также отметил, что всего на модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых регионов российские власти выделят кредиты на сумму в 25 миллиардов рублей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Макеевке до конца года отремонтируют более 7 км сетей водоснабжения и свыше 6 км сетей водоотведения

Югра поможет подшефному городу в восстановлении социально значимых объектов (подробнее)