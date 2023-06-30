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НовостиПолитика30 июня 2023 11:47

На Донецком направлении российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ

Украинская сторона потеряла более 160 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
На Донецком направлении ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ

На Донецком направлении ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили пять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом в пятницу 30 июня сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 человек личного состава, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Напомним, что 27 июня российские войска высокоточным ударом уничтожили в Краматорске два генерала ВСУ, до 50 офицеров украинкой армии, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.

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