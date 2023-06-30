На Донецком направлении ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошедшие сутки отразили пять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом в пятницу 30 июня сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка ДНР, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 160 человек личного состава, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Напомним, что 27 июня российские войска высокоточным ударом уничтожили в Краматорске два генерала ВСУ, до 50 офицеров украинкой армии, а также до 20 иностранных наемников и военных советников.

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