В ДНР отремонтируют шесть мостов и путепроводов до конца 2023 года

В ДНР отремонтируют шесть мостов и путепроводов. Фото: ОД «ДР»

В Донецкой Народной Республике до конца 2023 года отремонтируют шесть мостов и путепроводов. Об этом ДАН сообщили в Министерстве транспорта региона.

- Восстановительные работы уже начались. Три моста и два путепровода восстанавливают по улицам Карпинского, Мамина-Сибиряка, Новосибирской, Макара Мазая, Шевченко в Мариуполе. Также ремонтируется мост через реку Средний Еланчик на автодороге «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь», - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в ДНР продолжается восстановление всей инфраструктуры, которая пострадала от боевых действий. Так, строители из Москвы практически восстановили пострадавший от обстрелов мост вблизи села Павлополь, который соединяет Новоазовский и Тельмановский районы.

Кроме того, ремонт дороги протяжностью 120 километров от Амвросиевки до Мариуполя закончат в августе. Сейчас российские строители восстановили уже один из трех участков.

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