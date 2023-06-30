ВСУ ракетным ударом повредили здание администрации и больницу в Ясиноватой

В городе множественные пожары. Фото: ТГ/Шевченко
В Ясиноватой фиксируют множественные повреждения инфраструктуры после ракетного обстрела ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.
Он уточнил, что в истории города возник еще один трагический день.
- Разрушения получили многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города, больница. В городе множественные пожары, - заявил градоначальник.
По словам Шевченко, есть пострадавшие среди мирного населения. На данный момент известно о шести раненых ясиноватцах.
- В результате обстрела города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек. Молимся за здоровье раненных, - написал мэр.
Напомним, ранее в СЦКК ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Ласточкино.
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