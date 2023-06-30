Челябинская область проводит капремонт дорог в Волновахе

Специалисты из Челябинской области проводят капремонт дорог в Волновахе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волновахе продолжается капитальный ремонт дорожного полотна. Шеф-регион Челябинская область выполняет все взятые на себя обязательства в городе. Сейчас специалисты начали работы на шести участках дорог. Об этом сообщает администрация Волновахского района.

- На сегодняшний день начали работы на шести участках дорог. Выполнили фрезерование дорожного покрытия. На улицах Ленина и улице Орлова начали укладку асфальто-бетонной смеси, - отмечают в администрации.

Напомним, что ремонт дороги протяжностью 120 километров от Амвросиевки до Мариуполя закончат в августе. Сейчас российские строители восстановили уже один из трех участков.

Кроме того, Самарская область восстановит дорожное покрытие более 20 улиц в Снежном. Восстановление запланировано в рамках Меморандума, подписанного между Республикой и Федеральным дорожным агентством Росавтодор.

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